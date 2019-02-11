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Посольство Украины в Италии отреагировало на открытие "представительства ДНР" в Вероне

11 февраля, 13:57
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Ambasciata d'Ucraina in Italia

В украинском посольстве в Италии осудили открытие "представительства ДНР"

Посольство Украины назвало открытие "представительства ДНР" в Вероне провокацией местных пророссийских сил.

Как сообщили в пресс-службе украинского дипломатического ведомства, в МИД Италии отправили соответствующую вербальную ноту, а также запросы в префектуру и квестуры Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций. 

"Очередная антиукраинская акция местных пророссийских политиков в городе Верона, по сценарию расписанная кремлевскими кукловодами, уже вызвала возмущение не только украинской общины Италии, но и многих итальянских друзей Украины, которые выражают поддержку нашей стране", - отметили там.

В посольстве подчеркнули, что участие в акции одиозного местного политика Пальмарино Дзоккателли не было неожиданностью.

Там напомнили, что в течение длительного времени он был руководителем Регионального комитета за независимость Венето, а с началом российской агрессии в Украине активно устанавливал контакты с представителями временно оккупированного Донбасса.

Напомним, 9 февраля в итальянской Вероне открылось "представительство" псевдореспублики "ДНР".

Теги:   Верона ДНР Италия

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