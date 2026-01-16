Посольство Украины в Иране временно прекратило работу из-за массовых протестов

Посольство Украины в Иране временно приостанавливает свою работу из-за обострения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщило дипломатическое представительство в пятницу, 16 января 2026 года.

О возобновлении работы посольства, а также о дальнейших шагах и возможных изменениях украинцев будут информировать дополнительно.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам покинуть территорию Ирана.

МИД призвал украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пехлеви, наследный принц в изгнании Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

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По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.

Впоследствии информагентство AFP написало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».