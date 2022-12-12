Серия угроз дипломатам. Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку — МИД

12 декабря, 11:41
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Полиция Греции (Фото:Tiarnan/www.flickr.com)

Полиция Греции (Фото:Tiarnan/www.flickr.com)

Утром в понедельник, 12 декабря, посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

«Адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen», — написал он.

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По его словам, греческая полиция начала следственные действия. Также ожидается ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей.

Николенко заявил, что в общей сложности уже есть 33 случая угроз в 17 странах:

  • одно покушение на теракт,
  • два сообщения о минировании,
  • один случай вандализма,
  • один случай письменной угрозы,
  • 28 окровавленных посылок.
www.facebook.com/oleg.nikolenko.50
Фото: www.facebook.com/oleg.nikolenko.50

«Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу», — написал он.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.

https://www.youtube.com/watch?v=U5Zz1XFFVTw&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   МИД Украины Греция Война России против Украины

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