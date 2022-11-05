«Включим после победы». Посольство Украины в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности — фото 5 ноября, 14:33 Посольство Украины в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности (Фото:www.facebook.com/oleksii.makeiev)

На фоне перебоев с электроснабжением после ракетных ударов страны-агрессора России по украинской критической инфраструктуре посольство Украины в Германии выключило вечернюю подсветку в знак солидарности с соотечественниками.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

«В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света — энергетиками; с Германией, которая тоже перешла в режим экономии, — мы выключаем вечернее освещение здания посольства Украины в ФРГ», — написал он в Facebook.

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Фото: www.facebook.com/oleksii.makeiev

Фото: www.facebook.com/oleksii.makeiev

Фото: www.facebook.com/oleksii.makeiev

По его словам, освещение будет включено после победы Украины.

«С нами свет. И желто-голубой флаг. Включим после победы», — написал дипломат.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.