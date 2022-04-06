Посольство Турции вернулось из Черновцов в Киев 6 апреля, 04:04 Цей матеріал також доступний українською Посольство было в Черновцах временно (Фото:facebook.com/TCKievBE)

Посольство Турции возвращается в Киев. Временно оно было перенесено в Черновцы.

Об этом сообщило посольство в Facebook.

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«А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев. С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22», — говорится в сообщении.

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