Посольство Турции вернулось из Черновцов в Киев

6 апреля, 04:04
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Посольство было в Черновцах временно (Фото:facebook.com/TCKievBE)

Посольство было в Черновцах временно (Фото:facebook.com/TCKievBE)

Посольство Турции возвращается в Киев. Временно оно было перенесено в Черновцы.

Об этом сообщило посольство в Facebook.

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«А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев. С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Турция Черновцы Посольство Турции Война России против Украины

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