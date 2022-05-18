Впервые за три месяца. Посольство США возобновило работу в Киеве

18 мая, 20:14
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Поднятие американского флага у посольства США в Киеве, 18 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Поднятие американского флага у посольства США в Киеве, 18 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посольство США вернулось в Киев и возобновило работу после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает корреспондент Reuters в Twitter.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Издание Бабель пишет, что над посольством снова подняли флаг США.

https://twitter.com/idreesali114/status/1526971086566473729

Президент Владимир Зеленский 13 мая сообщал, что в Киеве уже возобновили работу 37 иностранных представительств.

Видео дня

2 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что посольство США возобновляет работу в городе. Дипломаты переехали туда в феврале, перед началом полномасштабной войны России против Украины.

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27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. Она прибудет в Украину, как только ее кандидатуру утвердит Сенат.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Посольство США в Киеве Украина-США Посольство США в Украине Дипломаты Война России против Украины

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