Впервые за три месяца. Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Поднятие американского флага у посольства США в Киеве, 18 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Посольство США вернулось в Киев и возобновило работу после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает корреспондент Reuters в Twitter.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Издание Бабель пишет, что над посольством снова подняли флаг США.

Президент Владимир Зеленский 13 мая сообщал, что в Киеве уже возобновили работу 37 иностранных представительств.

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2 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что посольство США возобновляет работу в городе. Дипломаты переехали туда в феврале, перед началом полномасштабной войны России против Украины.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. Она прибудет в Украину, как только ее кандидатуру утвердит Сенат.



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