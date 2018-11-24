24 ноября 2018, суббота

Посольство США в Украине: помним миллионы невинных жертв Голодомора и поддерживаем Украину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора

24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора

В посольстве США в Украине почтили память жертв геноцида украинского народа Голодомора.

Об этом написала пресс-служба дипломатического ведомства в Twitter.

"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ю годовщину Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и уверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - написали в посольстве.

Также дипломаты выразили поддержку украинского народа в праве на определение своего направления развития.

Сегодня, 24 ноября, в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.

Смотрите также

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове