Посольство США в Украине: помним миллионы невинных жертв Голодомора и поддерживаем Украину

В посольстве США в Украине почтили память жертв геноцида украинского народа Голодомора.
Об этом написала пресс-служба дипломатического ведомства в Twitter.
"В этом месяце мы вместе с украинцами отмечаем 85-ю годовщину Голодомора. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и уверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - написали в посольстве.
Также дипломаты выразили поддержку украинского народа в праве на определение своего направления развития.
В этом месяце мы вместе с Украинской отмечаем восемьдесят пятой годовщины Голодомора.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 ноября 2018 г.
Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и заверяем в нашей поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права украинского народа определять свое направление. https://t.co/rs4IS2NQBA
Сегодня, 24 ноября, в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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