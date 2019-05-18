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Посольство США в Украине объявило о завершении дипмиссии Йованович в Украине

Сегодня, 17:43
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Посольство США в Украине объявило о завершении дипмиссии Йованович в Украине - фото

НВ

Йованович занимала должность посла три года

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Украине.

«Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве — оглянемся и просмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США», — написали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Там также опубликовали видео с деятельностью Йованович за три года.

Мари Йованович в понедельник, 20 мая, завершает работу на своей должности.

Министерство иностранных дел Украины расценивает ротацию посла США Мари Йованович как плановый процесс, который происходит по правилам американской дипломатии.

В марте 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи доверила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепе США заявили, что информация Луценко не соответствует действительности и имеет целью запятнать репутацию дипломата.

Теги:   США Посольство США в Киеве Мари Йованович

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