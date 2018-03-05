Посольство США в Анкаре временно приостановит работу из-за угрозы безопасности

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Посольство США в столице Турции Анкаре
Фото: turkishminute.com

Посольство США в столице Турции Анкаре

Посольство Соединенных Штатов в столице Турции Анкаре будет закрыто для посетителей в понедельник,5 марта, в связи с угрозой безопасности, говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американской дипмиссии.

"Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство объявит о возобновлении своей работы позже", - сказано в заявлении.

Отмечается, что на время закрытия учреждения будут оказываться исключительно экстренные услуги.

Для находящихся в Турции граждан США дипломаты разместили памятку по личной безопасности. Им рекомендуют избегать больших толп, не подходить к посольству, быть крайне осторожными при посещении туристических и торговых центров, уведомлять друзей и близких о месте своего нахождения.

Конкретные причины, по которым посольство приостанавливает работу, в американском дипломатическом представительстве в Анкаре не сообщили.

 

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