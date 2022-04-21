Лицо кремлевской пропаганды. Песков сыграл ключевую роль в дезинформационных кампаниях России — посольство США 21 апреля, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Alex Kirilov/www.flickr.com)

Посольство США в Украине сообщило, что пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков сыграл ключевую роль в пропагандистских и дезинформационных кампаниях России.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В ведомстве добавили, что Песков этим занимался, чтобы скрыть самые ужасные злодеяния Кремля, включая использование химического оружия и военные удары, от которых погибает мирное население.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

«До того, как Путин начал свою непровоцированную и жестокую войну против Украины, Песков неоднократно отрицал наличие в России намерений вторгнуться в соседнюю страну. Он лживо утверждал, что Россия не представляет угрозы Украине, что Россия никогда не нападала на другие страны, и что Россия была бы „последней страной в Европе“, которая бы подумала о начале войны», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пытаясь дискредитировать сообщения западных СМИ, разоблачающих подготовку Кремля к вторжению, Песков назвал их «провокациями», «безосновательным разжиганием напряженности», «истерией Запада», «безответственными фейками» и «маниакальным информационным безумием».

«Война России в Украине подтвердила сообщения СМИ и подорвала доверие к Пескову», — добавили в посольстве.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.