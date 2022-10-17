Позорные атаки. Посольство США отреагировало на удары России по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины

17 октября, 13:01
Поделиться:
Дом в Киеве после удара дроном-камикадзе (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Дом в Киеве после удара дроном-камикадзе (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Посольство США отреагировало на удары, которые в понедельник, 17 октября, страна-агрессор Россия нанесла против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве добавили, что восхищаются силой и стойкостью украинского народа.

Видео дня

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1581920287201054728

«Мы будем с вами столько, сколько нужно», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«Пострадают все». Почему Запад не нанесет ядерный удар в ответ на действия Путина и чего ожидать от Лукашенко — интервью с Загороднюком

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил четыре попадания в Шевченковском районе города.

Столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум, один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один — в жилую многоэтажку.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLNCWV4fa_Y&feature=youtu.be
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X