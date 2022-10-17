Позорные атаки. Посольство США отреагировало на удары России по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины 17 октября, 13:01 Дом в Киеве после удара дроном-камикадзе (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Посольство США отреагировало на удары, которые в понедельник, 17 октября, страна-агрессор Россия нанесла против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

«Очередные отчаянные и позорные атаки России сегодня утром против мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве добавили, что восхищаются силой и стойкостью украинского народа.

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«Мы будем с вами столько, сколько нужно», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил четыре попадания в Шевченковском районе города.

Столицу массово атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум, один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один — в жилую многоэтажку.

Под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.