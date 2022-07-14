«Ситуация нестабильна, может ухудшиться». Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину 14 июля, 21:24 Посольство призвало граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в стране, немедленно выехать (Фото:www.radiosvoboda.org)

Посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Украину из-за непредсказуемых военных атак со стороны РФ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности», — говорится в сообщении.

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Посольство призвало граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в стране, немедленно выехать, используя доступные и безопасные варианты наземного транспорта.

Американцев также призвали избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая ее западные регионы.

«Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения», — добавили в посольстве.

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