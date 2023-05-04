В частности, Киев и область. Посольство США предупредило об угрозе ракетных обстрелов Украины 4 мая, 01:08 Сбитые ракеты (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

Посольство США в Украине опубликовало предупреждение об угрозе ракетных обстрелов в частности, Киева и области. Такое предупреждение является регулярным и однотипным.

"В контексте недавнего роста количества ударов по Украине и подстрекающей риторики со стороны Москвы Госдепартамент предупреждает граждан США о длительной повышенной угрозе ракетных атак, в частности в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

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В предупреждении посольство призвало американцев «наблюдать за сигналами воздушной тревоги, должным образом прятаться, следовать указаниям местных властей» и принимать меры, например, немедленно искать укрытие или подойти на самый низкий уровень своих зданий с наименьшим количеством наружных стен, окон и проемов; закройте любую дверь и сядьте у внутренней стены, как можно дальше от любых окон или проемов».

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