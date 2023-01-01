«Русский военный корабль…». Посольство США во время новогодней атаки РФ выбрало любимую фразу 2022 года

1 января, 14:00
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Посольство США во время новогодней атаки РФ выбрало любимую фразу 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Посольство США во время новогодней атаки РФ выбрало любимую фразу 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дипломаты посольства США во время массированной атаки РФ в ночь на воскресенье, 1 января, находились в укрытии и за это время выбрали любимую фразу 2022 года.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

«Дипломаты посольства США в Киеве вместе в подвале посреди ночи во время жестоких нападений России на Украину провели опрос по поводу нашей любимой цитаты 2022 года. Победила фраза (видимо, неудивительно): «Русский военный корабль…», — отметили американские дипломаты.

Видео дня

Практически всю новогоднюю ночь в Киеве и области звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе.

В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.

https://www.youtube.com/watch?v=TKZajO3tICc&feature=youtu.be
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Посольство США в Украине Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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