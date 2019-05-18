Посольство США объявило о завершении дипмиссии Йованович в Украине 18 мая, 17:43 1013 Цей матеріал також доступний українською НВ Йованович занимала должность посла три года НВ

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Украине.

«Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве — оглянемся и просмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США», — написали в американском внешнеполитическом ведомстве.Там также опубликовали видео с деятельностью Йованович за три года.Мари Йованович в понедельник, 20 мая, завершает работу на своей должности.Министерство иностранных дел Украины расценивает ротацию посла США Мари Йованович как плановый процесс, который происходит по правилам американской дипломатии.В марте 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи доверила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.В Госдепе США заявили, что информация Луценко не соответствует действительности и имеет целью запятнать репутацию дипломата.