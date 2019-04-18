Посольство США назвало ужасным решение российского суда продлить арест украинским морякам Сегодня, 13:37 97 Цей матеріал також доступний українською Громадське Моряков оставили под стражей Громадське

Посольство США в Украине раскритиковало решение российского суда о продлении ареста пленных украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении американского посольства в Twitter.

The Russian court’s decision to unjustly extend the detention of the Ukrainian sailors is appalling. Russia must immediately return to Ukraine its detained personnel and vessels and respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 18 апреля 2019 г.

“Решение российского суда о несправедливом продолжении содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть Украине задержанных членов ее экипажа и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины”, - сказано в сообщении.

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей для 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

25 ноября 2018 года катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

28 ноября президент Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с РФ регионах Украины сроком на 30 дней.

Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей российскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.

2 апреля 2019 года постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Пакет помощи включает усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.