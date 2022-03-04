«Путинское царство террора». Посольство США назвало российский обстрел Запорожской АЭС военным преступлением

4 марта, 15:29
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. (Фото:Energoatom/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. (Фото:Energoatom/Handout via REUTERS)

Посольство США в Украине назвало обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре военным преступлением со стороны России.

«Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции — это еще один шаг к его царству террора», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1499708231903547394
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Сегодня ночью в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрелов российскими оккупационными войсками на ЗАЭС начался пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что горит учебно-тренировочный комплекс. Пожарные не могли начать тушить огонь из-за обстрелов. Оккупанты попали в первый энергоблок.

И.о. генерального директора Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов заявлял, что реакторы крупнейшей АЭС в Европе в опасности из-за боевых действий.

«Если она взорвется, это будет в 10 раз хуже Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!» — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

https://www.youtube.com/embed/_utGN6Zd_RA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Военное преступление Посольство США в Украине Запорожская АЭС Энергодар

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