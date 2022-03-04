«Путинское царство террора». Посольство США назвало российский обстрел Запорожской АЭС военным преступлением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. (Фото:Energoatom/Handout via REUTERS)
Посольство США в Украине назвало обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре военным преступлением со стороны России.
«Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции — это еще один шаг к его царству террора», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Сегодня ночью в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили, что в результате обстрелов российскими оккупационными войсками на ЗАЭС начался пожар. Позже в ГСЧС сообщили, что горит учебно-тренировочный комплекс. Пожарные не могли начать тушить огонь из-за обстрелов. Оккупанты попали в первый энергоблок.
И.о. генерального директора Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов заявлял, что реакторы крупнейшей АЭС в Европе в опасности из-за боевых действий.
«Если она взорвется, это будет в 10 раз хуже Чернобыля! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!» — прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки.
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