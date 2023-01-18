От правды не уйдешь. Посольство РФ в Швеции распространило карту с украинским Крымом 18 января, 06:07 На карте сравниваются средние цены на топливо в Европе (Фото:twitter.com/RusEmbSwe)

На официальной странице посольства России в Швеции в Twitter была опубликована карта, на которой Крым обозначен как территория Украины.

На карте сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно признанных границах, включая временно оккупированный Крым.



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Также на карте не отражены аннексии Россией четырех украинских областей в сентябре 2022 года, после начала полномасштабной войны.

Фото: twitter.com/RusEmbSwe

Позже дипломатическое ведомство страны-террористы опубликовало «новую карту», где российскими территориями обозначили в частности Запорожье и Херсон, которые не оккупированы.

Фото: twitter.com/RusEmbSwe