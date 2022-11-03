Вырывали даже кабели из стен. Посольство России уничтожило арендованные в Польше здания

3 ноября, 01:03
Поделиться:
Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблонна вблизи Варшавы. (Фото:twitter.com/GzowskiMichal/)

Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблонна вблизи Варшавы. (Фото:twitter.com/GzowskiMichal/)

Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, ранее арендовавший посольство России. Здание оказалось полностью разрушенным, россияне вырывали даже розетки и кабели из стен.

Об этом пишет TVN24 со ссылкой на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко.

Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблонна вблизи Варшавы. Однако после разрыва сделки из-за большой задолженности стало известно, что здания полностью пусты и разрушены — выбиты окна, прогнил пол и обрушены крыши.

Видео дня

https://twitter.com/GzowskiMichal/status/1587840957298384896?s=20&t=41m8NpA8Us_F65uSplbDKg
Читайте также:

Оккупанты уже вывезли из Херсона множество исторических ценностей (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter) Расхитители гробниц. Оккупанты украли из Херсона останки князя Потемкина

По словам Сярко, в середине апреля из-за неуплаты арендной платы лесная инспекция немедленно расторгла договор с посольством России по аренде здания. Несмотря на многочисленные обращения, посольство России так и не освободило дом, поэтому имущество пришлось забирать. Однако здание оказалось настолько разрушенным, что теперь на его месте придется строить новое.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали», — рассказал представитель польских Гослесов Михал Гзовский.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Украина-Польша Россия-Польша

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X