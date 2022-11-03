Вырывали даже кабели из стен. Посольство России уничтожило арендованные в Польше здания 3 ноября, 01:03 Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблонна вблизи Варшавы. (Фото:twitter.com/GzowskiMichal/)

Польская Государственная лесная охрана взяла в аренду центр, ранее арендовавший посольство России. Здание оказалось полностью разрушенным, россияне вырывали даже розетки и кабели из стен.

Об этом пишет TVN24 со ссылкой на слова заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдуарда Сярко.



Российское посольство более 40 лет арендовало имущество в лесничестве Яблонна вблизи Варшавы. Однако после разрыва сделки из-за большой задолженности стало известно, что здания полностью пусты и разрушены — выбиты окна, прогнил пол и обрушены крыши.

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По словам Сярко, в середине апреля из-за неуплаты арендной платы лесная инспекция немедленно расторгла договор с посольством России по аренде здания. Несмотря на многочисленные обращения, посольство России так и не освободило дом, поэтому имущество пришлось забирать. Однако здание оказалось настолько разрушенным, что теперь на его месте придется строить новое.

"Центр полностью опустошен. Россияне разрушили все, даже кабели из стен вырвали», — рассказал представитель польских Гослесов Михал Гзовский.