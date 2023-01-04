Посольство России в Латвии получило подозрительную посылку

4 января, 19:36
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Улица Независимости Украины в Риге, где расположено российское посольство (Фото:Mārtiņš Staķis/Twitter)

Улица Независимости Украины в Риге, где расположено российское посольство (Фото:Mārtiņš Staķis/Twitter)

Посольство РФ в Латвии в среду, 4 января, получило подозрительную посылку, которая, вероятно, содержала вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Delfi.

Местная Государственная пожарно-спасательная служба заявила, что в 15:08 поступил сигнал из здания посольства России в Риге о том, что там, возможно, обнаружено неизвестное вещество.

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При этом, по данным полиции, в 13:54 из посольства РФ поступила информация о том, что на их адрес поступила подозрительная посылка. На месте происшествия работают спасатели и другие ответственные службы.

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В конце ноября в десятках стран мира началась масштабная кампания террора против украинских дипломатов. 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Латвия Посылка Посольство РФ

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