Изгнание посольства РФ из Киева. Песков пригрозил зеркальным ответом Украине 21 апреля, 13:13 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS/File Photo)

В Кремле в пятницу, 21 апреля, отреагировали на решение Киевсовета расторгнуть договор с посольством РФ в Киеве.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песов пригрозил зеркальным ответом посольству Украины в Москве, сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Конечно, здесь тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут приняты соответствующие меры», — сказал Песков.

Видео дня

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России в Киеве.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, депутаты также обратились к правительству с просьбой вернуть имущество посольства РФ в государственную собственность.