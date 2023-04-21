Изгнание посольства РФ из Киева. Песков пригрозил зеркальным ответом Украине

21 апреля, 13:13
Поделиться:
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS/File Photo)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS/File Photo)

В Кремле в пятницу, 21 апреля, отреагировали на решение Киевсовета расторгнуть договор с посольством РФ в Киеве.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песов пригрозил зеркальным ответом посольству Украины в Москве, сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Конечно, здесь тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут приняты соответствующие меры», — сказал Песков.

Видео дня

20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России в Киеве.

Читайте также:
Дом врага. Какую судьбу Киев приготовил посольству РФ и к чему это приведет

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, депутаты также обратились к правительству с просьбой вернуть имущество посольства РФ в государственную собственность.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Россия Дмитрий Песков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X