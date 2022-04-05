Никто не хочет вести с ними дела. У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для горячего водоснабжения и отопления — СМИ 5 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською У посольства РФ в Ирландии заканчивается дизтопливо (Фото:Sergey Melkonov/www.flickr.com)

В посольстве России в Ирландии заканчивается топливо для отопления и горячего водоснабжения, потому что ирландские нефтяные компании отказываются его поставлять, сообщает The Irish Mirror.

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По данным издания, ситуация вынудила российских дипломатов написать письмо в МИД с просьбой к правительству вмешаться, пока топливо не закончилось.

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В письме, с которым ознакомилась газета Irish Mirror, Россия просит Министерство иностранных дел «вмешаться в это явно дискриминационное дело».

«Посольство испытывает трудности, потому что никто не хочет вести с ними дела в связи с тем, что происходит в Украине. У них проблемы не только с некоторыми нефтяными компаниями, но и с банками и многими другими предприятиями», — сказал источник.

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