Посольство России попросило о встрече с Борисом Джонсоном

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

В субботу, 7 апреля, посольство России в Великобритании направило в британский МИД запрос на встречу посла Александра Яковенко с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить дело Скрипаля, сообщает РИА Новости.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери", - сказал агентству представитель дипмиссии РФ.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе Украина, объявили персонами нон грата более сотни россиян, работавших под дипломатическим прикрытием.

6 апреля медики сообщили, что Скрипаль вышел из критического состояния. Его дочь Юлия пришла в сознание и уже может разговаривать.

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