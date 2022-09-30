После шпионского скандала. Посольство РФ в Черногории частично приостановило работу 30 сентября, 12:21 Флаг Черногории (Фото:craggyisland21/www.flickr.com)

Работа консульского отдела посольства страны-агрессора РФ в Черногории остановлена с пятницы, 30 сентября.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В посольстве заявили, что работа остановлена «в связи с враждебными действиями властей Черногории».

Ведомство частично остановило работу на неопределенный срок.

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Министерство иностранных дел Черногории в четверг, 29 сентября, объявило шестерых сотрудников посольства России персонами нон грата.

В этот же день несколько граждан Черногории были задержаны по подозрению в работе на российскую разведку. По данным СМИ, среди задержанных — экс-пресс-секретарь Министерства иностранных дел Радомир Секулович.