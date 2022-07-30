«Бойцы Азова заслуживают повешения». Посольство РФ в Британии опубликовало цитату «жителя Мариуполя» на фоне теракта в Еленовке 30 июля, 11:25 Полк Азов (Фото:АЗОВ via Twitter)

Посольство Российской Федерации в Великобритании опубликовало в Twitter цитату из якобы «интервью жителя Мариуполя», в которой заявляется, что бойцы украинского полка Азов «заслуживают казни через повешение».

«Бойцы Азова заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти», — такое сообщение распространила пресс-служба посольства РФ.

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Там заявили, что это цитата из интервью «супружеской пары из Мариуполя», в котором они рассказали, что их «обстреливали украинские бойцы с Азовстали».

Фото: Russian Embassy, UK/Twitter

На пост отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россия — это страна-террорист. В ХХІ веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так — могут только дикари и террористы. РФ — государство-спонсор терроризма. Какие еще нужны доказательства?» — написал он.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс отреагировала на массовое убийство украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области. У себя в Twitter она написала, что обстрел колонии с украинскими военнопленными нуждается в расследовании.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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