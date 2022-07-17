РФ пригрозила швейцарской газете из-за фото клоуна-Путина с отсылкой к ЛГБТ

17 июля, 16:03
В РФ утверждают, что данное фото якобы порочит какие-то «честь и достоинство» Владимира Путина (Фото:UkraineNowMedia)

В РФ утверждают, что данное фото якобы порочит какие-то «честь и достоинство» Владимира Путина (Фото:UkraineNowMedia)

Посольство РФ в Швейцарии пригрозило судебным иском местной газете Neue Zurcher Zeitung из-за статьи с фото главы кремлевского режима Владимира Путина в образе клоуна с отсылкой к ЛГБТ-сообществу.

С соответствующим письмом оно обратилось к главному редактору издания Эрику Гуйеру.

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Поводом для жалоб россиян стала статья о мемах, связанных с войной РФ с Украиной.

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В материале был опубликован отредактированный снимок Путина с красным клоунским носом и радужным флагом на лице, тогда как президент Украины Владимир Зеленский изображался в образе супергероя.

«Что касается личности президента РФ, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе и уже явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица — ни к селу, ни к городу», — возмутились в посольстве, заявив, что данное фото якобы порочит какие-то «честь и достоинство» российского диктатора.

https://twitter.com/RusEmbSwiss/status/1548280871546785795
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин СМИ Российская агрессия Швейцария Клоун Владимир Зеленский Посольство РФ Война России против Украины

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