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Посольство РФ прокомментировало задержание россиян с 9 тоннами кокаина в Кабо-Верде

Сегодня, 15:09
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Shutterstock

Флаг Кабо-Верде

Российские дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам дипломатов, 11 россиян, задержанных в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде более девяти тонн кокаина, должны в скором времени предстать перед судом. Обвинения им пока не предъявлены.

«По последней информации пока никаких обвинений не предъявлено. В скором времени должен состояться суд, ожидаем информации о времени его проведения. На данную минуту задержанные находятся в здании уголовной полиции», - рассказали в российской дипмиссии.

«Условия содержания нормальные, им предоставляют все необходимые вещи и предметы обихода для пребывания, кормят три раза в день. Состояние у них нормальное, они здоровы, сейчас находятся в состоянии психологического осмысления произошедшего», - добавил собеседник агентства.

Напомним, в пятницу, 1 февраля, стало известно, что в Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, их подозревают в контрабанде наркотиков.

Теги:   Кокаин Российские моряки Россия

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