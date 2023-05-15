Вучич заявил, что в Белграде «Майдана не будет», посольство Украины в Сербии ответило
Александр Вучич (Фото:www.facebook.com/buducnostsrbijeavucic)
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «Майдана в Белграде не будет», имея в виду Революцию достоинства в Украине, посольство Украины в Сербии резко ответило на эти слова.
Вучич заявил, что, несмотря на протесты с призывами к нему покинуть пост, «Майдана в Белграде не будет». Он имел ввиду украинскую Революцию Достоинства.
Посольство Украины в Сербии заявило, что Революция Достоинства в последние годы регулярно упоминается в политико-информационном пространстве Сербии и нередко ей придается негативное значение.
Ведомство заявило, что Украина не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии, но считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины, особенно публичные негативные оценки сознательного европейского выбора украинского народа.
«Имеем честь напомнить, что то, что иногда пытаются представить в негативном контексте как „украинский сценарий“, на самом деле есть борьба украинского народа за свои права против коррумпированной тоталитарной власти. Это европейский выбор большинства украинцев, за который мы заплатили и платим высокую цену. Любая оценка этих выборов, положительная или отрицательная, исключительно дело украинского народа», — сказано в сообщении в Facebook.
Посольство заявило, что благодаря состоявшемуся в Украине Майдану были срезаны щупальца российской тоталитарной системы, которая стремилась к Европе.
"Сегодня украинский народ платит высокую цену не только за свою свободу, но и за европейское будущее Сербии и ее детей", - говорится в сообщении.