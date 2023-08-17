Посольство Украины призвало жителей приграничных районов Румынии не снимать работу украинской ПВО 17 августа, 22:08 Последствия российского обстрела 16 августа (Фото:Силы обороны юга)

Украинское посольство в Румынии призвало жителей приграничных территорий не снимать работу ПВО и моменты вражеских прилетов в порты Украины, поскольку страна-агрессор Россия активно мониторит соцсети.

В Facebook посольство напомнило, что в ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли инфраструктуру портов Дуная. В результате вражеских ударов пострадали семь человек и повреждены складские помещения и зернохранилища.

Видео дня

Как сообщает посольство, после российских атак в социальных сетях и в отдельных СМИ распространяются видео атак дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны.

«В современных условиях российской агрессии такие видео представляют угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, проживающему в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит сеть интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки», — подчеркнули в ведомстве.

Посольство обратилось к жителям приграничных районов Румынии с просьбой не снимать и не публиковать в сети видео российских обстрелов и работы систем ПВО.

«Обращаемся ко всем с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в масс-медиа, не повышать угрозу жизни людей, которые работают и проживают в городах Придунавья», — говорится в сообщении.

16 августа российские оккупанты дважды ударили по Одесской области беспилотниками, атаковав портовую и зерновую инфраструктуру. Глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила атаку РФ по портам Одесской области.