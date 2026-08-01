В Киеве в результате российской ракетной атаки в ночь на субботу, 1 августа, здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. Никто из сотрудников не пострадал, сообщил и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он выразил солидарность с Литвой и заявил, что Киев готов оказать необходимую помощь.

Фото: Андрей Сибига / Х

«Российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности, положений Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны», — написал Сибига в соцсети X.

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Фото: Андрей Сибига / Х

Ракетный удар по Киеву 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 35 ракет (в том числе 27 баллистических) и 185 БПЛА; ПВО сбила 2 ракеты и 154 дрона. Основной целью стали Киев и область — этот удар стал вторым за последние дни после массированного обстрела 30 июля.

В результате атаки в ряде районов возникли пожары. В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка. В Дарницком районе, где погибли семь человек, произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях.

Также повреждены другие здания, территория предприятия Киевмедспецтранс, где сгорели автомобили скорой помощи, и так далее.

По последним данным КГГА, в столице погибли девять человек, среди них — полицейский. Пострадали 30 человек, в том числе четверо детей.