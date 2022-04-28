«Рассматриваем несколько сценариев». Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель — МИД

28 апреля, 10:55
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Мелани Джоли (Фото:Mélanie Joly/Facebook)

Мелани Джоли (Фото:Mélanie Joly/Facebook)

Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает Global News.

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что пока неясно, будут ли сотрудники посольства работать в Киеве или во Львове.

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По ее словам, цель состоит в том, чтобы иметь возможность возобновить работу в ближайшее время.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg&t=98s

«Мы рассматриваем несколько сценариев», — сказала она.

27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

Ранее голова Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что возвращение посольств разных стран в Киев означает, что прямой угрозы захвата столицы пока нет.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Канада Война России против Украины

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