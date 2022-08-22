Посольство Ирландии возобновляет работу в Киеве

22 августа, 22:10
Ирландия (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Ирландия (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Посольство Ирландии в Украине, работавшее дистанционно с начала вторжения, возобновляет работу в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Саймон Ковени.

Комментируя возобновление работы посольства, Ковени назвал его приоритетом «возобновление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины».

Видео дня

Пока МИД Ирландии не советует своим гражданам ехать в Украину.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.ireland/posts/374329271551761
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Ирландия Война России против Украины

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