Посольство Ирландии возобновляет работу в Киеве
Ирландия (Фото:terimakasih0 / pixabay)
Посольство Ирландии в Украине, работавшее дистанционно с начала вторжения, возобновляет работу в Киеве.
Об этом сообщил министр иностранных дел Саймон Ковени.
Комментируя возобновление работы посольства, Ковени назвал его приоритетом «возобновление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины».
Пока МИД Ирландии не советует своим гражданам ехать в Украину.
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