Посольство Болгарии возобновило работу в Киеве 12 сентября, 21:59 Посольство Болгарии в Киеве (Фото:МИД Болгарии)

В понедельник, 12 сентября, посольство Болгарии начало снова работать в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

«Посольство Республики Болгарии в Киеве, Украина, возобновило работу с 12 сентября 2022 года. Это еще один признак твердой поддержки Украины со стороны Болгарии», — сказано в сообщении ведомства.

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При этом в МИД напомнили, что Болгария осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

По данным ведомства, посольство Болгарии возглавит временный руководитель, он будет работать с ограниченным количеством сотрудников. Также в ограниченном виде возобновит работу консульская служба диппредставительства.

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