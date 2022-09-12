Посольство Болгарии возобновило работу в Киеве
Посольство Болгарии в Киеве (Фото:МИД Болгарии)
В понедельник, 12 сентября, посольство Болгарии начало снова работать в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.
«Посольство Республики Болгарии в Киеве, Украина, возобновило работу с 12 сентября 2022 года. Это еще один признак твердой поддержки Украины со стороны Болгарии», — сказано в сообщении ведомства.
При этом в МИД напомнили, что Болгария осуждает российскую агрессию и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
По данным ведомства, посольство Болгарии возглавит временный руководитель, он будет работать с ограниченным количеством сотрудников. Также в ограниченном виде возобновит работу консульская служба диппредставительства.
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