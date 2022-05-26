Улитка с патроном. Посол Украины высмеял затягивание поставок оружия из Германии

26 мая, 10:00
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал ироничный мем о военной помощи Киеву со стороны Берлина.


Война России против Украины — главные события 26 мая

На картинке изображена улитка с патроном на панцире.

«Немецкая помощь уже в пути к нам», — говорится в подписи к изображению.

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Мельник у себя в Twitter написал, что эту картинку ему отправил один из членов правительства.

Посол также процитировал немецкого канцлера Олафа Шольца: «Что ж, Россия не должна победить».

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1529571924854071296

Ранее депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.

По его словам, Шольц «тянет время».

«Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны», — сказал депутат.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Германия Украина Андрей Мельник Война России против Украины

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