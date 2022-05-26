Улитка с патроном. Посол Украины высмеял затягивание поставок оружия из Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Посольство Украины в Германии)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал ироничный мем о военной помощи Киеву со стороны Берлина.
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На картинке изображена улитка с патроном на панцире.
«Немецкая помощь уже в пути к нам», — говорится в подписи к изображению.
Мельник у себя в Twitter написал, что эту картинку ему отправил один из членов правительства.
Посол также процитировал немецкого канцлера Олафа Шольца: «Что ж, Россия не должна победить».
Ранее депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.
По его словам, Шольц «тянет время».
«Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны», — сказал депутат.
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