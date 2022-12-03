Преемник неординарного Мельника. Интервью с послом в ФРГ Макеевым — об изломе в осознании немцами своей роли в мире и помощи Украине 3 декабря, 17:10 Эксклюзив НВ Посол Украины в Германии Алексей Макеев (Фото:Bundesbauministerium / twitter)

Алексей Макеев начал свою дипломатическую миссию в Берлине с середины октября.

Он сменил в должности неординарного дипломата — Андрея Мельника, которому, по его словам, в начале полномасштабного российского вторжения в Германии пытались заткнуть рот, а еще — выставить нацистом.

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Как изменилась Германия за девять месяцев войны и какую помощь теперь готовы оказывать в Берлине, Макеев рассказал в интервью Радио НВ.

— Бундестаг Федеративной Республики Германии признал Голодомор в Украине геноцидом. Какие последствия этого политического действия в будущем можно ожидать?

— Это очень важное решение. И заслуга, если хотите, этой победы, именно в том, что многие поколения украинских чиновников, дипломатов, а также украинская община, убеждала, требовала, протестовала, объясняла, боролась за это решение. И наконец объединение этих усилий привело к тому, что мы смогли сформировать в немецком Бундестаге большинство, включившее все демократические политические силы в парламенте — фактически за эту резолюцию проголосовал Бундестаг единогласно. И только крайние левые и крайние правые воздержались. Поэтому это решение единогласное, консенсусное решение демократических партий немецкого Бундестага.

Я и вся команда посольства будем работать над тем, чтобы решения по Украине были не конфликтные, а были консенсусные. Потому что для этого есть все основания и большая солидарность, как среди германского политикума, так и среди всего германского общества.

— Это сочетание исторических фактов с тем, что мир сейчас видит своими глазами, будет способствовать помощи Украине?

— Оно будет способствовать всеобщему пониманию. И эти параллели между преступлениями геноцида в прошлом и этой геноцидальной войной, которую ведет Россия против Украины, звучали также от всех выступавших в немецком Бундестаге. А значит, эти параллели проводятся, в частности, и в медиа, и немецкое гражданское общество это осознает и понимает.

Сказать, что абсолютно все разделяют это мнение, нельзя. Но моя задача — как раз увеличение солидарности. А из этой солидарности и желания избирателей, граждан возникают и политические шаги. Именно поэтому работать как с теми, кто принимает решения в правительстве, в Бундестаге, так и с гражданами является моей задачей.

— Вы употребили термин «консенсусные решения». Какие из самых главных вы считаете сейчас на повестке дня?

— Они же будут консенсусные только тогда, когда мы сможем убедить всех согласиться. Совершенно консенсусное решение — то, что Германия очень активно помогает нам как оружием, так и как государство, которое завершает председательство в большой группе семи (G7). Они оказали очень многое — политически, поддержкой в рамках международных институций и финансовой помощи, оказываемой Германией, и в гуманитарной помощи. То есть, во всех этих сферах Германия играет одну из ведущих ролей.