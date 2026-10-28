Посол Украины в Венгрии заявил, что во время премьерства Орбана ему поступали прямые угрозы

«Накипело. Унижали, угрожали. Я никогда не показывал, что писали мне с разных телефонов на мой номер прямые угрозы — отрубить голову, зарезать, насиловать моих детей. Я солдат. Как говорил Виктор Орбан… Когда его спрашивали, как так с украинским послом поступили, он говорил: „Политика — это не балет“. Я согласен с ним, политика — это не балет, я не балерина, я сержант Вооруженных сил Украины соответственно выполняю приказ главнокомандующего и верховного главнокомандующего», — заявил Шандор в эфире Radio NV.

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Он добавил, что когда к нему обратились правоохранительные органы, он показал им сообщения с угрозами, но отказался давать показания.

«Я не для этого здесь назначен президентом, чтобы защищать свои личные права. Мои права защищает государство, потому что я государственный чиновник. А я буду защищать права и обязанности украинских граждан и Украины как государства — и экономические, и политические, и культурные, и исторические. Это задача любого дипломата, а все остальное государство сделает», — объяснил посол.

22 августа 2023 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утвердил решение о назначении этнического венгра, военнослужащего ВСУ и преподавателя Федора Шандора послом Украины в Будапеште. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря 2023 года подписал указ о назначении Шандора. Шандор отправился в Будапешт, чтобы приступить к исполнению обязанностей посла 24 февраля 2025 года.