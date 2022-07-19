«Дополнительный инструмент». Посол Украины в США рассказала об особенностях ленд-лиза 19 июля, 14:30 Посол Украины в США Оксана Маркарова (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи, который пока не работает.



В интервью Радио Свобода она сообщила, что сейчас США передают военную помощь Украине через три действующие программы, по которым можно как выделить оружие, которое есть на вооружении США, так и купить новое у военной индустрии.

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«Конечно, мы не исключаем вариант и мы очень рады, что этот законопроект был принят, потому что он фактически предоставляет еще один инструмент, который в случае, например, когда не будет хватать средств через имеющиеся программы, или в случае наличия гораздо большего количества оружия, которое можно будет выделить, его можно будет применить. И на сегодняшний день мы на таком рабочем уровне прорабатываем, как это может быть», — заявила посол.

Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.



Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

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