Журналистка Radio NV объяснила, что может способствовать назначению Шмыгаля послом Украины в США

Денис Шмыгаль является равноудаленным от всех политических групп в Украине, а его назначение послом могут положительно воспринять в США, считает Юлия Забелина (Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України via Telegram)

«Его кандидатура рассматривается, потому что есть и технические характеристики. Он очень хорошо владеет английским языком. Это то, что очень важно сейчас действующей американской власти, чтобы человек хорошо владел английским языком, потому что некоторых наших чиновников критикуют за то, что не филигранное, не безупречное владение языком», — объяснила Забелина в эфире Radio NV.

Реклама

Она также сказала, что переход на должность посла США с должности премьер-министра точно не является повышением, но в американской власти это могли бы рассмотреть как позитивный сигнал.

«Кроме того, Шмыгаль является равноудаленным от всех политических групп в Украине. Да, его периодически называют человеком [главы фракции Слуга народа Давида] Арахамии, но я бы сказала, что Шмыгаль имеет достаточно хорошие отношения непосредственно с президентом. Президент его ценит и ему за все эти годы удалось сохранить более-менее нормальную работу и взаимодействие с Верховной Радой и с Офисом президента», — добавила обозревательница Radio NV.

Забелина в то же время высказала мнение, что послом Украины в США, вероятно, станет кандидат, которого поддержит глава Офиса президента Андрей Ермак, а он вряд ли поддержит кандидатуру Шмыгаля.

«У Шмыгаля есть определенное напряжение в отношениях с главой Офиса президента [Андреем Ермаком]», — сказала обозревательница Radio NV.

Перспектива смены посла Украины в США

8 июля Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило, что Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде.

Замену Оксаны Маркаровой президент Украины обсудил с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Он назвал нескольких кандидатов на эту должность: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьерку и министерку юстиции Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко. Эту информацию, опубликованную 7 июля агентством Bloomberg, подтвердили журналистам Суспільного информированные источники.

Оксана Маркарова, бывшая министр финансов Украины, занимает роль посолки в США с февраля 2021 года.

Народный депутат Ярослав Железняк, комментируя статью Bloomberg, заявлял, что Шмыгаль отказался от должности, а назначения Галущенко не будет.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Маркаровой сейчас является, по словам нардепа, министр культуры Николай Точицкий. Маловероятным является назначение заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, а очень маловероятным — министра обороны Умерова.