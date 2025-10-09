Украина может принять ответные меры, если польский парламент поддержит законопроект президента Кароля Навроцкого (Фото: Посольство Украины в Польше/Facebook)

Украина может принять ответные меры, если польский парламент поддержит законопроект президента Кароля Навроцкого об уголовной ответственности за так называемую «пропаганду бандеризма».

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар сказал в эфире TVN24.

Боднар отметил, что термин «бандеровцы» не имеет научного обоснования в украинской или мировой историографии, и призвал украинцев в Польше не использовать символику, которая вызывает негативные эмоции.

В то же время он не исключил принятие украинским парламентом зеркальных решений, в частности относительно оценки действий Армии Крайовой и Крестьянских батальонов, которые участвовали в преступлениях против украинцев в годы Второй мировой войны.

29 сентября Навроцкий подал в Сейм законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс. В нем речь идет об уголовной ответственности за так называемую «пропаганду идеологии бандеризма» и отрицание Волынской трагедии.

Документ предлагает в виде трех лет тюрьмы не только за «пропаганду тоталитаризма или разжигание ненависти, но и за публичное распространение идеологии ОУН и УПА».

Инфографика: NV

4 июня польский Сейм сообщил об установлении в стране Национального дня памяти поляков — жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша». В сообщении отмечалось, что «украинские националистические формирования» в 1939—1946 годах якобы «убили более сотни тысяч поляков» и уничтожили их имущество.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий объявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс, в рамках которой «бандеровские символы» будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.

Он отметил, что законопроект содержит принцип «стоп бандеризма», и хотя Навроцкий не сказал, что именно есть те «бандеровские символы», но очевидно речь идет о символике ОУН-УПА.