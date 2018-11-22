Посол Украины в Германии: Власти не несут ответственности за содержание сайта Миротворец

Андрей Мельник объяснил, почему Герхард Шредер попал в базу Миротворца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер попал в базу сайта Миротворец из-за его дружеских связей с российскими властями.

В статье для издания Welt Мельник также отметил, что Миротворец "является чисто частным сайтом" и украинские власти "не несут ответственности" за его содержание, сообщает DW.

Мельник отметил, что Киев "с вниманием принял к сведению" просьбу министерства иностранных дел Германии убрать информацию с сайта. Однако юридические возможности украинской власти в этом случае очень ограничены, отметил посол.

"Впрочем, Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме Миротворца с немецкими партнерами", - добавил он.

По словам Мельника, ситуация с сайтом Миротворец отвлекает внимание от настоящей проблемы - лоббистских услуг, которые бывший немецкий канцлер предоставляет российскому предприятию Роснефть и Владимиру Путину в Европе.

Напомним, Шредер попал в список этого месяца после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда признать.

После этого Министерство иностранных дел Германии осудило появление Шредера в базе Миротворца и призвал закрыть сайт.

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