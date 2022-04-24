«Пока вы сомневаетесь, РФ убивает женщин и детей». Посол Украины раскритиковал германское правительство после ракетного удара по Одессе 24 апреля, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник раскритиковал германское правительство после ракетного удара по Одессе (Фото:Svitlana Melnyk / Facebook)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к германскому парламенту после ракетного удара РФ по Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трехмесячный младенец.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Уважаемое светофорное правительство, пока вы восемь недель колебались с тяжелым современным [немецким] оружием для Украины, России разрешено ежедневно убивать новых [украинских] женщин и детей. Как эта молодая мама с ребенком во время ракетных обстрелов вчера в Одессе. О, ты не хочешь ядерной войны? Хорошо», — написал Мельник в Twitter.

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На фото, которое опубликовал посол, изображена жительница Одессы Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь Кира. Они погибли в результате ракетного удара со стороны РФ по многоэтажке в Одессе.

«Родные мои, царство небесное! Вы в наших сердцах!» — написал муж погибшей Валерии Юрий в Facebook после смерти жены, дочери и тещи. Юрий выжил, потому что в момент удара был в магазине.

В субботу, 23 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе из акватории Каспийского моря. РФ выпустила не менее шести крылатых ракет — ВСУ сбили две ракеты и два беспилотника, которые, вероятно, корректировали огонь.

Ракеты попали в шестнадцатиэтажный жилой дом в Одессе, в результате чего погибли восемь человек, среди которых и младенец.

Поставки оружия Украине: что не так с позицией Германии



Германия многие годы после начала Россией войны на Донбассе отказывалась поставлять Украине оружие. В Берлине это объясняли стремлением избегать эскалации и разрастания конфликта. Вместе с тем по данным журналистов-расследователей, Германия в то же время продавала военные товары России, даже несмотря на эмбарго на продажу оружия РФ после 2014 года.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Германия изменила свою политику по поставкам оружия Украине. За первый месяц вторжения (на конец марта) Германия поставила Украине вооружений и оборонных товаров на сумму 186 млн евро. Среди них были гранатометы, зенитные ракеты, пулеметы и боеприпасы, однако не было тяжелого вооружения: танков и бронетехники, вертолетов и истребителей, артиллерии.

Украина выразила готовность приобрести у Германии 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (оборудованы пушкой калибра 155-мм). Предполагалось, что в случае такой закупки Бундесвер впоследствии заменит эту технику на новые бронированные гаубицы. Аналогично Украина рассчитывала закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у их производителя — немецкой компании Rheinmetall.

Однако правительство канцлера Шольца прохладно отнеслось к таким идеям, озвучив за последние недели целый ряд причин, якобы препятствующих поставкам тяжелого оружия в Украину: он заявлял, что возможности Берлина поставлять оружие из запасов Бундесвера «достигли предела», о необходимости согласовать это решение с НАТО и стремлении «предотвратить большее зло».

Шольц объявил о намерениях финансировать прямые поставки оружия Киеву от немецких производителей: правительство ФРГ выделило 2 млрд евро на новую военную технику, «в основном для помощи Украине». Однако вскоре стало ясно, что на практике это решение выглядит совсем иначе: Украине предназначался бы всего 1 млрд евро, причем предоставление оружия предполагало сложную схему.

Украина просила включить в этот пакет помощи танки Leopard, бронемашин Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Однако, по информации СМИ, из этого списка канцлер вычеркнул все тяжелое вооружение.

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