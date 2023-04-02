«Чистый цинизм». Посол Украины в ФРГ отреагировал на инициативу однопартийцев Шольца о переговорах с РФ

2 апреля, 16:53
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Алексей Макеев (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Алексей Макеев (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал призыв ряда известных политиков Социал-демократической партии Германии (СДПГ) к мирным переговорам между Киевом и Москвой.

Соответствующий комментарий он дал агентству dpa, сообщает Deutsche Welle.

Макеев считает, что предложение однопартийцев канцлера Олафа Шольца — «настоящий цинизм по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии» и преследует цель «увести в тень преступления России и, следовательно, ответственность российского режима».

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По его мнению, сейчас единственный возможный мирный призыв должен звучать так: «Господин Путин, немедленно выведите российские войска со всей территории Украины».

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По данным DW, среди других обращение о достижении мира в Украине подписали Петер Брандт — сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, экс-председатель Германской конфедерации профсоюзов Райнер Хофман и бывший депутат Бундестага Михаэль Мюллер.

Ранее Германия и Нидерланды заявили, что продолжат помогать Украине, включая поставки военной техники, и позаботятся о соблюдении антироссийских санкций.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Переговоры Германия Посольство Ливии Алексей Макеев Олаф Шольц Война России против Украины

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