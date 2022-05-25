«Переговоры продолжаются». Посол Украины рассказал, почему Польша пока не передала ВСУ истребители 25 мая, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Посол Украины в Польше Андрея Дещицы сообщил, что переговоры о передаче Украине истребителей Миг-29 продолжаются, но в НАТО нет консенсуса по этому вопросу.

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«Переговоры продолжаются, мы продолжаем обсуждать, каким образом их можно будет и когда использовать», — сказал он в интервью ВВС.

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Он добавил, что вопрос передачи самолетов так долго решается, потому что в НАТО нет консенсуса.

«К этим переговорам привлечены не только Украина и Польша, но США и целое НАТО. А оказывается, что внутри НАТО это решение не так просто принимается. Оно должно быть консолидированным, консенсусным», — добавил он.

Дещица отметил, что Польша предоставила Украине большое количество военного оборудования и военной техники. Он напомнил, что поначалу было тяжело поверить, что Польша может передать Украине тяжелую технику, но Варшава уже передала несколько сотен танков ВСУ.

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