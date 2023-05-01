Украинский посол призвала бойкотировать виски Jameson из-за возобновления торговли с РФ

1 мая, 15:27
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Лариса Гераско (Фото:RTE)

Лариса Гераско (Фото:RTE)

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько призвала бойкотировать виски Jameson из-за решения компании возобновить торговлю в России. Об этом сообщает ирландский телеканал RTE .

«Мы платим высокую цену человеческой жизнью, и мы призываем все компании прекратить любые торговые отношения с государством-агрессором, государством-террористом», — подчеркнула посол.

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Также Герасько заявила, что больше не будет покупать продукцию Jameson и призвала пабы, а также рестораны и их клиентов принять аналогичное решение.

В 2023 году компания Jameson, принадлежащая французской компании Pernod Ricard, возобновила продажу в РФ. В Jameson отметили, что приняли это решение в целях защиты своих местных команд, их средств к существованию и благополучию их семей.

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«Это также означало сокращение объемов продаж во избежание „преднамеренного банкротства“, которое является уголовным преступлением в России и представляет значительный риск для наших сотрудников», — говорится в заявлении компании.

В свою очередь, Герасько отметила, что «с одной стороны, эта компания хочет защитить нескольких сотрудников, но каждый божий день Россия убивает десятки тысяч украинцев».

«Мы очень обеспокоены тем, что, торгуя с Россией, компании финансируют российскую военную машину», — добавила она. Посол заявила, что хочет попросить компанию прекратить торговлю и экспорт в Россию.

Теги:   Торговля Война России против Украины бойкот

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