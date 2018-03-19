Посол Украины призвал Германию запретить визиты немецких политиков в Крым

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Власти Германии призвали запретить вояжи
Фото: pixabay

Власти Германии призвали запретить вояжи "политических авантюристов" в Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.

Заявление было сделано после очередного визита депутата от фракции Альтернатива для Германии Ульриха Эйме на полуостров.

"Очередной немецкий политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым: призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи немецких граждан, а руководство фракции AfD в Бундестаге – отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии для разъяснения относительно незаконного визита сербских парламентариев в Крым.

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