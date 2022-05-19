«Для прекращения варварской войны». Посол Украины призвал Германию и Францию выступить в роли посредников во время переговоров с РФ

19 мая, 15:39
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Скриншот из видео/RND)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Скриншот из видео/RND)

Посол Украины Андрей Мельник призвал лидеров Германии и Франции ​​выступить в роли посредников во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны.

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«Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника», — сказал Мельник в интервью для RND.

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Мельник отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмануэль Макрон регулярно звонили Путину. По его словам, это означает, что есть определенный уровень доверия.

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«Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью… Это предпосылки для прекращения этой варварской войны, которую развязала Россия», — пояснил Мельник.

Мельник добавил, что было бы хорошим жестом, если бы главы двух государств и правительств приехали в Киев, чтобы изучить возможности прекращения войны. Он также подчеркнул, что Германия должна не только поддержать Украину «большим количеством оружия, но и одновременно инициировать мирные переговоры».

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Переговоры Германия Российская агрессия Франция Андрей Мельник Война в Украине Эммануэль Макрон Олаф Шольц

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