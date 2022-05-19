«Для прекращения варварской войны». Посол Украины призвал Германию и Францию выступить в роли посредников во время переговоров с РФ 19 мая, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в Германии Андрей Мельник (Фото:Скриншот из видео/RND)

Посол Украины Андрей Мельник призвал лидеров Германии и Франции ​​выступить в роли посредников во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны.

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«Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника», — сказал Мельник в интервью для RND.

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Мельник отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмануэль Макрон регулярно звонили Путину. По его словам, это означает, что есть определенный уровень доверия.

«Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью… Это предпосылки для прекращения этой варварской войны, которую развязала Россия», — пояснил Мельник.

Мельник добавил, что было бы хорошим жестом, если бы главы двух государств и правительств приехали в Киев, чтобы изучить возможности прекращения войны. Он также подчеркнул, что Германия должна не только поддержать Украину «большим количеством оружия, но и одновременно инициировать мирные переговоры».

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