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Посол США: В Украине возможен "польский сценарий", но нужны реформы

Сегодня, 18:38
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Пресс-служба посольства США

Мари Йованович

Посол США в Украине Мари Йованович допустила возможность "польского сценария" в Украине в случае осуществления реформ и утверждения верховенства права.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В 1992 году Украина имела более высокий валовой внутренний продукт на душу населения, чем Польша, но сегодня в реальном выражении он у поляков в три раза больше, чем в украинцев. Главное отличие состоит в том, что Польша осуществила всесторонние экономические реформы и успешно воплощает в жизнь свои законы и правила", -  сказала дипломат.

Дипломат отметила, что Украине не хватает свободной и прозрачной рыночной экономики, "управляемой законами и правилами, которые обеспечивают возможности экономического развития для всех, а не для горстки представителей элиты".

"Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Украина, я убеждена, что польский сценарий возможен и здесь - и если результатом этих выборов будет ускорение реформ, реальное улучшение наступит раньше, чем позже", - сказала она.

Теги:   Реформа Польша США

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