Комитет сената США единогласно поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине

18 мая, 22:58
Цей матеріал також доступний українською
Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Комитет Сената США по международным отношениям единогласно одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Кандидатуру Бринк должен будет утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.

«Ожидается, что Бринк легко получит подтверждение на ключевую должность, которая оставалась вакантной в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Татьяна Ворожко
Татьяна Ворожко
В Украине впервые с 2019 года может появиться полномочный посол США. О чем это говорит?

Бринк в настоящее время является послом США в Словакии. Она работала в Узбекистане и Грузии, а также занимала ряд руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бринк послом США в Украине. Она прибудет в Украину, как только ее кандидатуру утвердит Сенат.

https://www.youtube.com/embed/i3ob5qLxoMg
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Посол Сенат США Война в Украине Бриджит Бринк

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X