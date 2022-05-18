Комитет сената США единогласно поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине 18 мая, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Комитет Сената США по международным отношениям единогласно одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Кандидатуру Бринк должен будет утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.

«Ожидается, что Бринк легко получит подтверждение на ключевую должность, которая оставалась вакантной в течение трех лет», — говорится в сообщении.

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Бринк в настоящее время является послом США в Словакии. Она работала в Узбекистане и Грузии, а также занимала ряд руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бринк послом США в Украине. Она прибудет в Украину, как только ее кандидатуру утвердит Сенат.

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