Посол США в Украине исключила снятие санкций с России Сегодня, 10:28 96 Цей матеріал також доступний українською Мари Йованович, посол США в Украине Фото Наталья Кравчук / НВ

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что требования ее страны к России, связанные с конфликтом на Донбассе, являются принципиальной позицией Вашингтона. Об этом она сказала в комментарии журналу Новое Время.

Отвечая на вопрос о том, что ей нравится в Украине, а что нет, Йованович подчеркнула: "Стране нужно окончание войны. И сейчас я скажу, что мне не нравится в Украине. Это когда Россия продолжает воевать против Украины на Донбассе. Это неправильно, что страдает гражданское население".

В этом контексте посол США назвала "противозаконным" тот факт, что украинские корабли "не могут свободно плавать в собственных территориальных водах". "Трагедией", по ее словам, является отрезанность Крыма и части Луганской и Донецкой областей от остальной Украины в связи с конфликтом на востоке.

"Позиция США принципиальна: мы призываем Россию выполнить минские соглашения и завершить конфликт, - настаивает Мари Йованович. - Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряка, а также других незаконно задержанных украинцев. Наши санкции, связанные с донбасским конфликтом, будут оставаться в силе до того момента, пока Россия не уберет с Донбасса свои войска. Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине".

Американский посол также отметила, что ей очень нравится путешествовать по Украине. "Мое последнее путешествие было в Бердянск как раз перед недавней российской агрессией. Я встретилась с моряками, которые защищают Украину. Мне организовали прогулку на катере Гюрза", - поделилась Йованович.

Особенно трогательной она назвала и свою поездку в Станицу Луганскую в Луганской области, где находится один из пунктов пропуска. "Я говорила с украинцами, которые живут в зоне конфликта, и поняла, как им сложно проходить пропускные пункты. Но глядя на этих людей, я увидела, насколько украинцы оптимистичны", - отметила посол США.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.