Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку

4 июня, 23:45
Цей матеріал також доступний українською
Новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку (Фото:@USAmbKyiv / Twitter)

Новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку (Фото:@USAmbKyiv / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк вместе с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой посетила Бородянку в Киевской области, которая пострадала от зверств российских оккупантов.

"Бородянка ужасно пострадала. Поселок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны россии, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", — написала дипломат в Твиттере.

Видео дня
https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1533128622927749120
Читайте также:

Бриджит Бринк (слева) и ее предшественница, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Фото:U.S. Embassy Ukraine via Twitter) «Наш приоритет — помочь Украине защититься». Новый посол США Бриджит Бринк начала работу в Киеве: что важно о ней знать

Как заявили в посольстве США, кроме поддержки Генеральной прокуратуры Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных за зверства, совершенные в Украине.

«Ответственные за военные преступления, включая непосредственных исполнителей и заказчиков, должны предстать перед судом», — отметили в диппредставительстве.

Новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 31 мая. На следующий день она посетила Гостомель, битва за который стала одной из ключевых для победы ВСУ над оккупантами в Киевской области.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Посольство США в Киеве Посольство США в Украине Бриджит Бринк Война России против Украины Бородянка

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X