Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку 4 июня, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку (Фото:@USAmbKyiv / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк вместе с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой посетила Бородянку в Киевской области, которая пострадала от зверств российских оккупантов.

"Бородянка ужасно пострадала. Поселок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны россии, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", — написала дипломат в Твиттере.

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Как заявили в посольстве США, кроме поддержки Генеральной прокуратуры Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных за зверства, совершенные в Украине.

«Ответственные за военные преступления, включая непосредственных исполнителей и заказчиков, должны предстать перед судом», — отметили в диппредставительстве.

Відповідальні за воєнні злочини – включаючи безпосередніх виконавців та замовників – повинні постати перед судом. Окрім нашої підтримки Генеральної прокуратури, Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. https://t.co/AvkzYBOE3B — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 4, 2022

Новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 31 мая. На следующий день она посетила Гостомель, битва за который стала одной из ключевых для победы ВСУ над оккупантами в Киевской области.

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