Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку
Новоназначенная посол США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку (Фото:@USAmbKyiv / Twitter)
Посол США в Украине Бриджит Бринк вместе с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой посетила Бородянку в Киевской области, которая пострадала от зверств российских оккупантов.
"Бородянка ужасно пострадала. Поселок стал свидетелем зверств, совершенных во время жестокой войны россии, включая семьи, убитые в собственных домах. Это лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасающих преступлениях", — написала дипломат в Твиттере.
Как заявили в посольстве США, кроме поддержки Генеральной прокуратуры Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности виновных за зверства, совершенные в Украине.
«Ответственные за военные преступления, включая непосредственных исполнителей и заказчиков, должны предстать перед судом», — отметили в диппредставительстве.
Новоназначенный посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 31 мая. На следующий день она посетила Гостомель, битва за который стала одной из ключевых для победы ВСУ над оккупантами в Киевской области.
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